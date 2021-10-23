الكهرباء تنفي تخصيص محطات توليدية عراقية داخل الأراضي الإيرانية

2021/10/23 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نبوز ـ بغداد

نفت وزارة الكهرباء، تخصيص محطات توليدية عراقية داخل الأراضي الإيرانية، لتصدير الكهرباء للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يوجد أي اتفاق بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق".

وبشأن انتشار هذه الاخبار قال موسى، إن "الموضوع لا يعدو كونه مقترحاً قدمه الجانب الإيراني أثناء زيارته إلى وزارة الكهرباء".

وأبلغت وزارة الكهرباء الجانب الإيراني بأن "العراق يعمل بخطة خمسية تستهدف تأهيل قطاع الكهرباء وطنياً، وتنويع مصادر الطاقة، كما تعمل على إدخال الطاقة الشمسية بشكل واسع إلى البلاد"، حسب البيان.

ولفت الى أن العراق "قطع خطوات كبيرة ومهمة بإنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية".

المتحدث باسم الكهرباء أشار الى أن المباحثات "تركزت على استمرارية تزويد العراق بالغاز والطاقة بسبب الحاجة القائمة خصوصا بفصل الصيف".

وتهتم الحكومة بصورة "كبيرة بتأهيل البنى التحتية الوطنية لقطاع الكهرباء بهدف اكتفاء العراق ذاتياً من الطاقة"، وفقا لموسى.

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