وزير الطاقة السعودي: لا تناقض بين الاستثمار في الطاقة والاهتمام بالمناخ

2021/10/23 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، السبت، إن بلاده "تسعى إلى أن تكون مصدراً موثوقاً لكافة أشكال الطاقة"، مضيفاً في مقابلة مع "الشرق"، أن المملكة "لا ترى أي تناقض بين الاستثمار في الطاقة، والاهتمام بالمناخ".

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة لديها إمكانيات لـ"إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصاد السعودية، وصادراتها"، مضيفاً أن ما تسعى إليه الرياض هو "تطوير تقنيات تمكن المستهلك من استهلاك النفط والغاز بطريقة موائمة للبيئة، ومقللة للانبعاثات".

وأضاف أن "العالم لا يمكنه العيش على مصدر واحد للطاقة أو مصادر قليلة"، وشدد على أن "العالم بحاجة لكل مصادر الطاقة المتاحة في الكرة الأرضية".

"نقص إمدادات الغاز"

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أشار أيضاً إلى سعي بلاده لـ"تطوير التقنيات اللازمة لتوليد الطاقة لاستخدامها مستقبلاً، مثل الأمونيا الزرقاء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وأرجع الأمير عبد العزيز بن سلمان النقص في إمدادات الغاز عالمياً، إلى "السياسات التي اتخذت سابقاً، ومنها التوقف عن انتاج الكهرباء من الغاز"، ما أدى إلى "تراجع الاستثمارات والنقص في أسواق الغاز حالياً".

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، خلال كلمته بمنتدى "مبادرة السعودية الخضراء" المنعقد في الرياض، اعتزام المملكة العربية السعودية الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خلال افتتاح المنتدى، إن "الوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات) بحلول عام 2060، هو سيناريو أوّلي"، مشيراً إلى أنه "قابل للتحقق قبل هذا التاريخ"، مضيفاً أن "تحقيق هذا الهدف سيتم بدون أي تأثير مالي أو اقتصادي معاكس".

وأضاف أن المملكة "لا تسعى إلى دعم مالي أو نقدي لجهودها من أجل خفض الانبعاثات"، موضحاً أن "معظم التقنية المطلوبة لوقف الانبعاثات ستنضج بحلول 2040، ما يعني أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بهذه الأمور بالشكل الصحيح".

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