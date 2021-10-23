المفوضية توصي برد 322 طعناً بنتائج الانتخابات

2021/10/23 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، برد 322 طعناً بنتائج الانتخابات.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنا على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء …

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