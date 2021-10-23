توب 5: أردوغان يعتبر سفراء 10 دول

2021/10/23 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أوامر الرئيس التركي باعتبار سفراء 10 دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" لدعمهم عثمان كافالا، ومسؤول إيراني يتلقى صفعة أثناء تنصيبه، ومحمد بن سلمان يكشف قيمة الاستثمارات بـ"الاقتصاد الأخضر"، ودورية روسية صينية مشتركة لأول مرة في غرب المحيط الهادئ، وصولا إلى رد رونالدو على اقتراح اعتزاله دوليًا والوقت المناسب لذلك..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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