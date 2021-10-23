2021/10/23 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت شركة خطوط الانابيب النفطية، اليوم السبت، الخريجين الذين ظهرت اسماؤهم لدى الشركة للتشغيل بصفة “مهندس اجر يومي”.وذكرت الشركة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على “السادة المبينة اسماؤهم الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة من شركة خطوط الانابيب النفطية لهؤلاء المركز الخبري الوطني.

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