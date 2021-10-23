نزاع عشائري يخلف قتيلا وعدد من الجرحى في بغداد

2021/10/23 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص وأصابة ثلاثة آخرين بجراح، السبت، جراء نزاع عشائري بين قبيلتين في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

افاد مراسلنا اليوم (23 تشرين الأول 2021)، بأن "نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتي الزهيري والساعدي في مدينة الصدر "قطاع 51"، تطور فيما بعد إلى اشتباك بالأسلحة المختلفة، ما أدى إلى مقتل شخص يعمل موظفاً في وزارة الكهرباء كان بالقرب من مكان الاشتباك ".

واضاف،" الاشتباكات المسلحة بين العشيرتين تجددت اليوم على خلفية وفاة شخص من عشيرة الساعدي متأثر باصابته ليلة الامس".

واشار المراسل،أن "ثلاثة أشخاص أخرين أصيبوا بجراح، وكانوا جميعهم من المارة بالقرب من مكان الحادث".

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