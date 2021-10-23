2021/10/23 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسلنا في محافظة ذي قار، السبت، ان مجهولين استهدفوا مدرسة بالسلاح الناري أثناء تنظيفها من قبل عناصر تابعين للتيار الصدري.

وقال مراسلنا اليوم (23 تشرين الاول 2021) أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بفتح نيران أسلحتهم على مدرسة أعدادية الشموخ للبنات أثناء عمل عناصر تابعين للتيار الصدري رفقة موظفين في تربية ذي قار بتنظيف المدرسة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف مراسلنا، أن "الحادث لم يسفر عن اصابات في صفوف عناصر التيار،" مبينا ان قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: هجوم مسلح يستهدف عناصر تابعين للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: هجوم مسلح يستهدف عناصر تابعين للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).