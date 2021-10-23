2021/10/23 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا أساقفة الكلدان في العراق، اليوم السبت، السياسيين إلى الالتزام بالقيم الوطنية، وتشكيل حكومة كفاءات، فيما أشاروا إلى أن التهديد واستعمال السلاح لحل المشاكل هو من المحرمات الكبرى.وقال إعلام البطريركية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اساقفة الكلدان يدعون الى الالتزام بالقيم الوطنية والاسراع بتشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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