2021/10/23 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات تحبس إعلامياً لإثارته خطاب الكراهية خلال مباراتها مع العراق ياسر قاسم يرد على حضور مساعد أدفوكات لقاء الشعب بغداد- الزمان أكد ياسر قاسم لاعب زاخو، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، أنه جاهز لتمثيل منتخب العراق، في حال وُجهت له الدعوة من قبل الكادر الفني للمنتخب الوطني، تحضيراً للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022.[…]

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