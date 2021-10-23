2021/10/23 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة حارس مرمى نادي كربلاء السابق بغداد- الزمان نعت الاوساط الرياضية واهالي مدينة كربلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حارس مرمى نادي كربلاء السابق محمد علي جعفر الذي توفي اثر ازمة قلبية مفاجئة عن عمر تجاوز 50 عاما.واللاعب محمد علي جعفر من مواليـــــــــد 1971 هو احد حراس المرمى في فترة التسعينات الماضية لعب لنادي كربلاء […]

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