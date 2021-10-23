2021/10/23 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز نتائج الممتاز: الوسط يتصدّر والنجف يتقهّقر مع نجاح للديوانية الناصرية – باسم الركابي واصل الوسط بدايته المثالية والاستمرار في الصدارة بعد تحقيقه الفوز الخامس تواليا ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم متفوقا على الميناء البصري بهدفين دون رد سجلهما مراد محمد وخـــالد علي ليرفع رصيده الى 15 نقطة ويسير الامور كما […]

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