2021/10/23 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية المرور في محافظة واسط، السبت ، تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر الشعبي سمير صبيح داخل المحافظة فجر أمس الجمعة.وقال مدير إعلام المديرية، العقيد محمد الزركاني في تصريح صحفي إن “السيارة التي كان يستقلها الشاعر سمير صبيح دخلت في حفرة على الطريق الرابط بين بدرة والكوت في واسط، فانحرفت عن […]

ظهرت المقالة مديرية مرور واسط تكشف تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر “سمير صبيح” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مرور واسط تكشف تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر “سمير صبيح”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مرور واسط تكشف تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر “سمير صبيح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).