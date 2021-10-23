قوى الحرية والتغيير تحذر من

2021/10/23 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودانK السبتK دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحافي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله.

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