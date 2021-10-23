2021/10/23 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عن عودته للفريق، ودوره معهم، إضافة للانتقادات التي تُوجه له من الصحافة، وكذلك موعد اعتزاله.وقال رونالدو في حوار لشبكة “ سكاي سبورتس”:”نحن في وقت يقوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يرد على منتقديه..



ويتحدث عن موعد اعتزاله المركز الخبري الوطني.

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