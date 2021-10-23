2021/10/23 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور في محافظة واسط، السبت، تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر الشعبي سمير صبيح داخل المحافظة فجر أمس الجمعة.وقال مدير إعلام المديرية، العقيد محمد الزركاني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر الشعبي “سمير صبيح” المركز الخبري الوطني.

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