2021/10/23 | 21:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان المتسابقات في مسابقة جمال الكون المقرر تنظيمها في اسرائيل في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، الى تجاهل الانتقادات والمضايقات والتي قد يتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قبولهن الحضور الى إسرائيل.ونقلت صحيفة “الجماينر” الاميركية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن سارة عيدان التي تحمل ايضا الجنسية الامريكية قولها في شريط فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي قولها “اود ان احذر ملكات الجمال من القلق من الاستعداد لجيش من المتحرشين بمنشوراتهن على وسائل التواصل الاجتماعي اثناء وجودهن في اسرائيل باستخدام هاشتاغات مثل انهاء الاحتلال وتحرير فلسطين”.واعتبرت عيدان “هؤلاء ليسوا حتى اشخاصا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملكة جمال عراقية سابقة تنتقد الداعين لمقاطعة المسابقة في اسرائيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال عراقية سابقة تنتقد الداعين لمقاطعة المسابقة في اسرائيل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال عراقية سابقة تنتقد الداعين لمقاطعة المسابقة في اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).