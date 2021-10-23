تعرف على أسعار الدولار مع إغلاق بورصة العراق

2021/10/23 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، اسعار صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب.

وشهد سعر البيع في بوصات الوسط والجنوب بـ 148,100 دينارا للورقة فئة 100 دولار.

وبلغ سعر الشراء في البورصات للورقة فئة 100 دولار بنحو 147,700 دينارا.

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