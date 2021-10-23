دايو الكورية: سننفذ مشروع الفاو الكبير في الوقت المحدد

2021/10/23 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة دايو الكورية، اليوم السبت، تنفيذها لمشروع الفاو الكبير في الوقت المحدد.وقال إعلام وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق اجتمعت بوفد الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، بحسب البيان، إن "الاجتماع مع الوفد تم التطرق فيه الى التنسيق ما بين موانئ العراق ودايو الكورية والمستشار الإيطالي من أجل تنفيذ الأعمال وفق ما مخطط لها دون المساس بالتصميم الاساس للمشروع".وأضاف الفرطوسي انه "وفق توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي تم التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات مابين إدارة الموانئ وإدارة شركة دايو الكورية من أجل حلحلة جميع النقاط العالقة".من جانبه، قال مدير شركة دايو الكورية كيم يونغ إن "الشركة تعلم جيدا باهتمام الحكومة والشعب العراقي بمشاريع الفاو الكبيرة التي تنفذها دايو"، مبينا أنه "زار العراق ليطمئن بنفسه أولاً على سريان وجدول برنامج تنفيذ المشروع".

وتعهد مدير دايو الكورية بأن "الشركة ستنفذ هذا المشروع في الوقت المحدد وبالمواصفات الفنية المطلوبة"، مبديا "رغبة إدارة الشركة الكورية بالتعاون مع موانئ العراق في مجالات أخرى".

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