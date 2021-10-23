الاهلي المصري يمطر بطل النيجر بنصف دزينة اهداف بدوري ابطال افريقيا

2021/10/23 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أمطر الأهلي المصري نظيره الحرس الوطني بطل النجير،بنصف دزينة اهداف لهدف في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي.الأهلي كان قد تعادل مع الحرس الوطني، بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في النيجر.وكان يحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وسجل اهداف الاهلي محمد شريف في الدقيقة 10 ومحمد مجدي / افشة/ في الدقيقة 17 -57 وحسن الشحات في الدقيقة 65 وكهربا في الدقيقة 69 واحمد فتحي في الدقيقة 89 .وسجل هدف الحرس الوطني انسا ايسوفو في الدقيقة 35.يذكر أن الأهلي هو بطل آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا 2020 بعد الفوز على الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي./انتهى3

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