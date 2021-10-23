فريق طبي في كربلاء ينجح باستخراج رصاصة في كتف فتاة أصيبت بها منذ 13 عاما

2021/10/23 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ نجح فريق طبي وصحي مُتخصص في مُستشفى سفير الإمام الحُسين ( ع ) الجراحي التخصصي من إنتزاع " رصاصة طائشة " حطت في الكتفِ الأيمن لفتاةٍ من أهالي المُحافظة ( عُمرها لحظة الحادث 13 عاماَ ) أثناء منامِها مع عائلتها في سطحِ المنزل في صيفِ عام 2013 ، في حين أكد الفريق المُشرف على الحالة ، إن " المريضة ، غادرت المُستشفى في اليوم نفسه ، وهي بصحة جيدة دون أي مُضاعفات تُذكر " .وقال مُدير المُستشفى ، الدكتور عامر الشمري إنه " تعبيراً عن إظهار البهجة والفرح بفوز المنتخب الوطني العراقي بإحدى مبارياتهِ الكرويةِ في صيف عام 2013 ، أطلق عدد من المُشجعين الأعيرة النارية ، إستقرت إحداها في كتف الفتاة وبعد مرور ثمانية أعوام على الحادثة ، نجح طاقم طبي وصحي في مُستشفانا برئاسة إستشاري الجراحة العامة ، الدكتور صباح الحُسيني من إزالة الطلقة بعملية صعبة "، لافتاً الى إن " العملية ، هي واحدة من ( 20 ) عملية فوق الكبرى أجراها الدكتور الحسيني في اليوم نفسه .من جانبه ، أوضح الدكتور الحُسيني ، أن " الأطباء ، إمتنعوا في حينها عن إجراء عملية لإنتزاع الرصاصة ، خشية أن تؤدي الى عجز في يدها وعدم قدرتها على تحريكها ، كون الطلقةِ قريبة من العصب " ، وعند مراجعة المريضة بصحبة ذويها لعيادتي الخاصة ، وإعادة الفحوصات الطبية والمختبرية والتصوير الشعاعي من جديد ، أكدنا لهم أمكانية نجاح العملية ، ولا توجد مخاوف على حياتها " .وأضاف ، إن " وجود الجسم الغريب في جسم المريضة ، وعدم تحَملها للآلام طوال الفترة الماضية ، دفع بذويها لمراجعتنا وعرض حالتها الصحية وتخليصها من الرصاصة الطائشة " .وبيَن الحسيني ، نجحنا وخلال نصف ساعة من إزالتها مُؤكدا على إن " المريضة ، غادرت المُستشفى في اليوم نفسه ، وهي بصحة جيدة ./انتهى

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