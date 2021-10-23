مجلس الوزراء يخصص 3 مليارات لمديريات الماء بالمحافظات

2021/10/23 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خصص مجلس الوزراء، السبت، 3 مليارات دينـار إلى مديريات الماء في المحافظات، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية / ۲۰۲۱.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "التخصيص يهدف إلى تأمين مادة الكلور بحسب ما جاء فـي جداول الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".

واضاف أن "القرار نصّ أيضا على تخويل وزير الماليـة صلاحيـة إجراء المناقلة بـين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مليار دينار إلى مديريات الماء في المحافظات استنادا إلـى أحكـام المـادة (4) مـن قـانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الماليـة / ۲۰۲۱".

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