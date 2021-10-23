نيوكاسل يونايتد يتراجع عن مطالبته جماهيره بعدم ارتداء

2021/10/23 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد، بيانا جديدًا بشأن تعليماته السابقة لجماهيره الخاصة بـ"الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط".

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