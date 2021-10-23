بغداد: مسلحون يرشقون منزل عميد بوابل من النيران في البلديات

2021/10/23 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم مسلحون، السبت، منزل ضابط في الأجهزة الأمنية برتبة عميد في منطقة البلديات ببغداد.

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وأفاد مصدر في المنطقة المذكورة لـ"ناس"، (23 تشرين الأول 2021)، بأن "مسلحين هاجموا منزل ضابط برتبة عميد بالأسلحة النارية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بواجهة المنزل، دون تسجيل إصابات بشرية أو ضحايا".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم وقع بعد حصول خلاف حول برج إنترنت ضمن المنطقة".

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