2021/10/23 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن خطة لنشر فرق جوّالة في الأماكن العامة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرق جوالة..



صحة كردستان تكشف عن خطة للحد من كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق جوالة.. صحة كردستان تكشف عن خطة للحد من كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق جوالة.. صحة كردستان تكشف عن خطة للحد من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).