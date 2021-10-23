انطباعات حول مستودعات الكتب المستعملة في كندا ومعارص الكتب في الشرق - جاكلين سلام

2021/10/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام انطباعات حول تداول الكتب والمعرفة بين شرق وغرب1تحتفل البلاد العربية بين فترة وأخرى بمعارض الكتب، وهذه ظاهرة مهمة لإيصال الكتاب إلى القراء، وتشجع على القراءة وتدعم دور النشر.



يبقى هناك سؤال مهم لدي، هو العلاقة ما بين مقدرة الفرد المادية على اقتناء الكتب في الوقت الذي يعجز فيه الناس عن تأمين أولويات العيش الكريم من خبز وماء وكهرباء، وأدوية.



وبخاصة في الآونة الاخيرة وفي البلاد التي تستعر ......





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