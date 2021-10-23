-ريش- فيلم، -مجازاً-، تسجيلى شديد الرداءة! بعيداً عن الاتهام المغرض -سمعة مصر-. - سعيد علام

2021/10/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام الوطنية هى آخر ملاذ للأنذال.



د.



صمويل جونسونبعيداً عن الديماجوجية على الجانبين ..



فن يعنى متعة، بدون متعة لا فن، اياً كان نبل القيم او الافكار وقيمتها، يظل التعبير عنها باى شكل، بدون متعة، يعنى انها خرجت من تصنيف العمل الفنى، سواء سينما او مسرح او اغنية او ادب، او حتى العلوم الانسانية، انها فقط، يمكن ان تكون بحث علمى ممل لغير المتخصصين.لمن لا يعرفون الفقر والفقراء ..



انه رغ ......





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