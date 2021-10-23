عبد الله العروي، وهج العقل المغربي الأخير - إيلي مجد

2021/10/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إيلي_مجد "إننا نواجه واقعا لا يهمنا أن نعرف كيف نسميه بالضبط تأخر، إستعمار، تطور معاق، تنمية غير متكافئة، أو من المسؤول عنه القدر،المناخ،الموقع،التوكل...ما يهمنا جميعا هو أن نعرف كيف نتخطى حدود الذات...كيف نتعرف على أنفسنا انطلاقا منا لا بالمقارنة مع غيرنا كيف ننهي ما تعودنا عليه من غربة ذهنية و انفصال عن الطبيعةهذا وحده يعني ثورة ثقافية نقلة نوعية من موقع إلى آخر أعلى وهو ما لم يتحقق بعد"1 .لكن ما ......





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