2021/10/23 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فيما أعلنت بالأرقام حجم الكميات الموزعة للمواطنين من مواد الحنطة والرز والسكر والزيت.وقال الناطق باسم التجارة، محمد حنون في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تنفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية المركز الخبري الوطني.

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