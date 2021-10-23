شرطة الأنبار: القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 20 ألف حبة كبتاجون

2021/10/23 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، القبض على شخصين بحوزتهما أكثر من عشرين ألف حبة مخدرة نوع “كبتاجون” في قضاء الرطبة بمدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان أن مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على المتهم الأول في قضاء الرطبة وضبط بحوزته عشرون ألف حبة نوع كبتاجون، والمتهم الثاني وضبط بحوزته أربعون حبة نوع كبتاجون في مدينة الرمادي.

وأضاف البيان، أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهمين وفق المواد القانونية المحددة.

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