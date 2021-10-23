الجبوري: الاحتكام للقضاء هو الخيار الوحيد امامنا لمواجهة التلاعب بالنتائج

2021/10/23 | 21:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح عن تحالف قوى الدولة، حيدر الجبوري، اليوم السبت، مقاعد التي حصلنا عليها ليست استحقاقنا، لافتا ان الاحتكام للقضاء هو الخيار الوحيد امامنا لمواجهة التلاعب بالنتائج.وقال الجبوري لبرنامج “بخدمتكم” ان “نتائج الانتخابات المبكرة كانت عكس المتوقع”، مبينا ان “خروقات عدة رافقت العملية الانتخابية في يوم الاقتراع”.واضاف ان “المقاعد التي حصلنا عليها […]

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