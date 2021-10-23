الاتحاد الاوربي بشأن التهديدات الموجهة ضد الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الانتخابات :مظاهر العنف لامكان لها في الديمقراطية

2021/10/23 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن

التابع للأمم المتحدة في استنكاره

للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد أفراد

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

(يونامي) والمفوضية العليا المستقلة

للانتخابات (IHEC) وضد آخري

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