المكسيك على موعد مع إعصار شديد غداً

2021/10/23 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلن المركز الأميركي لرصد الأعاصير، اليوم السبت، أن إعصار ريك الذي تشكل في المحيط الهادئ يقترب من سواحل جنوب المكسيك وأن من المتوقع أن تشتد قوته غدا الأحد.وأوضح المركز ان "الاعصار كان اليوم على بعد 300 كلم جنوب شرق أكابولكو في ولاية غيريرو، وينتقل بسرعة 11 كلم في الساعة مع رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة".وأضاف المركز، أنه "من المتوقع أن يشتد بسرعة خلال 24 ساعة المقبلة، وأن يتحول ريك إلى إعصار شديد غدا الأحد، عند اقترابه من الساحل المكسيكي".وكانت هيئة الأرصاد الجوية في المكسيك قد حذرت من هطول أمطار غزيرة جنوب وجنوب شرق البلاد في الساعات المقبلة،يذكر أن المكسيك تواجه باستمرار أعاصير وعواصف استوائية، قبالة سواحل المحيط الهادئ والأطلسي.

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