2021/10/23 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

شهدت أسعار وقود السيارات في السليمانية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "سعر البنزين السوبر للتر الواحد 1050 دينارا فيما بلغ سعر البنزين المحسن 1000 دينارا والنورمال 900 دينارا".

وأضاف ان "سعر لتر الكاز بلغ 725 دينارا للتر الواحد فيما بلغ سعر الغار 600 دينارا".

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