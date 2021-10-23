2021/10/23 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فيما أعلنت بالأرقام حجم الكميات الموزعة للمواطنين من مواد الحنطة والرز والسكر والزيت.وقال الناطق باسم التجارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية، إن “الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة لم تسجل أي ارتفاع ملحوظ في السوق المحلية بأسعار المواد الغذائية، بل على العكس …

ظهرت المقالة التجارة تنفي وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تنفي وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تنفي وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).