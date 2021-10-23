أمانة مجلس الوزراء تشكل اللجنة العلمية المعنية بمؤتمر تمكين المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة

2021/10/23 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تشكيل اللجنة العلمية المعنية بمؤتمر تمكين المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء , اليوم السبت , ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي المعني بواقع تمكين المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة لغرض الإعداد والتهيئة لعقد المؤتمر المقرر إقامته يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر آذار سنة 2022.واضاف البيان ,ان "اللجنة ضمت جمعاً من الأساتذة والأكاديميين في الجامعات العراقية والعربية، تكمن مهماتهم في الإعداد للخلاصات المشاركة في المؤتمر ".واشار البيان الى ان "الأمر تضمن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي ضمّت ممثلين عن دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة بغداد، وشبكة الإعلام العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة"./انتهى2

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