2021/10/23 | 22:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VMpuDUw0mjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنصار الاطار التنسيقي في نينوى يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالعد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنصار الاطار التنسيقي في نينوى يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالعد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).