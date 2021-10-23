2021/10/23 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مرور واسط، السبت، تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر الشعبي سمير صبيح داخل المحافظة فجر أمس الجمعة.

وقال مدير إعلام المديرية العقيد محمد الزركاني في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (23 تشرين الاول 2021)، إن "السيارة التي كان يستقلها الشاعر سمير صبيح دخلت في حفرة على الطريق الرابط بين بدرة والكوت في واسط، فانحرفت عن مسار الطريق واصطدمت بتل ترابي على جانبه، ما أودى بحياة صبيح".

وأضاف الزركاني، أن "الكثير من حوادث السير المشابهة تقع على هذا الطريق، ومسؤولية صيانته من واجبات مديرية الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات".

ويذكر ان الراحل سمير صبيح كان يذهب دائما إلى قضاء بدرة وجصان أقصى محافظة واسط، من أجل صيد طيور الحباري.

وتوفي الشاعر الشعبي سمير صبيح، فجر يوم امس، إثر حادث سير في محافظة واسط.

وذكرت وسائل إعلام ، إن حادث السير الذي أودى بحياة سمير وقع في قضاء بدرة وجصان في محافظة واسط، والتي ينحدر منها الأخير.

وسمير صبيح شاعر شعبي مشهور، ويعد من أبرز شعراء العاميّة في العراق، وقدّم برنامجاً تلفزيونياً شعرياً على القناة الرسمية.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن وفاة الشاعر سمير صبيح بين 'تلال بدرة والكوت') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن وفاة الشاعر سمير صبيح بين 'تلال بدرة والكوت') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).