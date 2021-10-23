أساقفة الكلدان في العراق يدعون السياسيين إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية

2021/10/23 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا أساقفة الكلدان في العراق، السياسيين إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فيما أشاروا إلى أن التهديد واستعمال السلاح لحل المشاكل هو من المحرمات الكبرى.

وقال إعلام البطريركية في بيان إن الأساقفة الكلدان في العراق برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وجهوا نداء في ظلَّ الأجواء المتوترة التي أفرزتها الانتخابات، ودعوا جميع السياسيين الى الالتزام بالقيم الوطنية والأخوية، وتغليب المصلحة العامة على الأجندات الحزبية والجلوس معاً في حوار حضاري هادئ للتفاهم وإنهاء الاحتقان الحالي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة.

هذا، وناشد الأساقفة السياسيين للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قادرة على تحقيق مطالب المواطنين وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الأسوأ، وأشاروا إلى أن التهديد أو استعمال السلاح لحل المشاكل بين الأخوة هو من المحرمات الكبرى، في كل الأعراف، فالسلاح هو للدفاع عن الوطن فقط.

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