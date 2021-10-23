تحالف قوى الدولة: الأصوات المسروقة في الانتخابات ستنقلب وبالا على سارقها

2021/10/23 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عد القيادي في تحالف قوى الدولة حسن الجنابي، اليوم السبت، الأصوات المسروقة في الانتخابات التي وصفها بالمزورة بانها ستنقلب وبالا على سارقها.وقال الجنابي في “تغريدة” له في تويتر تابعها “النور نيوز”، ان “الأصوات المسروقة كالأموال المسروقة لن يتهنأ بها صاحبها”.وأضاف انه “ستنقلب عليه وعلى من اعانه”.

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