نحنا وذياب الغابات ربينا - عبدالله عطية شناوة

2021/10/23 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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نحنا هيك ربينا ...هذه الكلمات التي لحنها الرحبانيان عاصي ومنصور، وغنتها فيروز ووديع الصافي ينسبها البعض الى الشهيد اللبناني فرج الله الحلو، رغم أن الرحبانيين وضعها أسمهما عليها، ولست هنا في وارد البحث عن مؤلفها الحقيقي لكنني كنت وما أزال أشعر أنها كتبت على لساني، توصيفا لمسار حياتي.قريبا سأتم التاسعة والست ......





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