عمليات البصرة تكشف عن سبب تسيير دوريات ليلية على مياة شط العرب

2021/10/23 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، سبب تسيير دوريات ليلية على مياة شط العرب.وذكرت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “تجهيز القيادة بزواق نهرية هو للشروع بتسيير الدوريات الليلية على مياة شط العرب وملاحقة المطلوبين للقضاء”.وقال قائد العمليات اللواء الركن، علي عبد الحسين الماجدي، أن “القيادة تبني …

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