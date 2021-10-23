2021/10/23 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم السبت، استغرابه من بيان مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات.وقال طعمة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “من المستغرب جدا إصدار مجلس الأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كتلة النهج الوطني يستغرب من بيان مجلس الأمن حول الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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