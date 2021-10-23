الاتحاد الآسيوي يهدد 4 أندية عراقية بالمنع من لعب كرة القدم

2021/10/23 | 22:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي

لكرة القدم أن 4 أندية محلية مشاركة

حالياً في الدوري المحلي الممتاز،

مهددة بالإبعاد من المسابقة، على خلفية

عدم تسديدها الديون المالية، المتأخرة

لأكثر من عام.

وقال

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