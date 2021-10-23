بنزيما يمنح ريال مدريد دفعة معنوية قبيل الكلاسيكو

2021/10/23 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمنح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه دفعة معنوية كبيرة، بمشاركته في المران الأخير الذي يسبق مباراة كلاسيكو حتى نهايته.ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، غدًا الأحد، في ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد خاض بنزيما آخر مران للريال قبل الكلاسيكو بشكل طبيعي دون مشاكل.وكان بنزيما قد اشتكى من كدمة قوية في قدمه خلال مباراة شاختار، ولم يخض أي مران جماعي مع الميرنجي منذ يوم الأربعاء الماضي، قبل مران اليوم.وركز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، خلال مران اليوم، على تنفيذ عدة جمل التكتيكية والضغط والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى التسديد على المرمى.وينتظر ريال مدريد عودة لاعبيه المصابين جاريث بيل وداني سيبايوس وإيسكو ألاركون ولوكا يوفيتش، الأسبوع المقبل.

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