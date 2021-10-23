حزب بارزاني.. بهذه الطريقة نختار رئيس الجمهورية

2021/10/23 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد شاكر، اليوم السبت، أن الأهم لدى حزبه في الوقت الحالي هو اختيار رئيس الجمهورية داخل البيت الكردي.

وقال شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لن تتكرر مشكلة الدورة الماضية عندما دخل اثنين من المرشحين الكرد في تنافس على المنصب داخل البرلمان".

وتابع: "سندخل بحوارت مكثفة مع الاتحاد الوطني وسيتم التوصل لاختيار المرشح داخل الحزب، والأهم يكون بالاتفاق وليس المهم أن يكون من الديمقراطي الكردستاني".

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