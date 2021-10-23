تسيير دوريات ليلية على مياة شط العرب لهذا السبب

2021/10/23 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، سبب تسيير دوريات ليلية على مياة شط العرب.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "تجهيز القيادة بزواق نهرية هو للشروع بتسيير الدوريات الليلية على مياة شط العرب وملاحقة المطلوبين للقضاء".

وقال قائد العمليات اللواء الركن، علي عبد الحسين الماجدي، أن "القيادة تبني قدراتها العسكرية وتقوم بتجهيز قواتها الأمنية بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات لتتمكن من فرض سيطرتها على قاطع المسؤولية ومطاردة المطلوبين للقضاء".

وأضاف أن "القيادة قامت خلال الفترة القلية الماضية بعمليات تفتيش شملت مناطق الأهوار وكذلك المناطق النائية والبعيدة عن مركز محافظة البصرة".

وأكد أن "القوات تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة".

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