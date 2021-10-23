الحكيم يلتقي وزير الخارجية ويؤكد اهمية تحمل المفوضية والسلطة القضائية مسؤلياتهما في النظر بجدية للطعون

2021/10/23 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم اليوم وزير الخارجية فؤاد حسين.واكد الحكيم / حسب بيان لمكتبه / على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحملان مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق.وشدد على : ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم.واشار الحكيم الى ان: الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي، حاثا الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الإنتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي./انتهى3

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