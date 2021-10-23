عمليات البصرة تجهز قواتها بزواق نهرية لتسيير الدوريات الليلية على مياه شط العرب لملاحقة المطلوبين للقضاء

2021/10/23 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن تجهيزها بزواق نهرية للشروع بتسيير الدوريات الليلية على مياه شط العرب لملاحقة المطلوبين للقضاء.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان تلقت الوكال الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه أن القيادة تبني قدراتها العسكرية وتقوم بتجهيز قواتها الأمنية بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات لتتمكن من فرض سيطرتها على قاطع المسؤولية ومطاردة المطلوبين للقضاء .واضاف " كما أن القيادة نفذت خلال الفترة القليلة الماضية عمليات تفتيش شملت مناطق الأهوار وكذلك المناطق النائية والبعيدة عن مركز محافظة البصرة وتمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ./انتهى

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