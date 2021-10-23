2021/10/23 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، تزويدها بزوارق نهرية لتسيير دوريات ليلية لملاحقة المطلوبين للقضاء.وذكرت القيادة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم تجهيز القيادة بزوارق نهرية للشروع بتسيير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لملاحقة المطلوبين..



زوارق نهرية في شط العرب المركز الخبري الوطني.

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