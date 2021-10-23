2021/10/23 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فيما أعلنت بالأرقام حجم الكميات الموزعة للمواطنين من مواد الحنطة والرز والسكر والزيت.وقال المتحدث باسم التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التجارة" العراقية تنفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وتؤكد: "العكس صحيح") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التجارة" العراقية تنفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وتؤكد: "العكس صحيح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).